МВД выдворит 87 мигрантов из России после убийства школьника в Челябинске

МВД сообщило о выдворении 87 мигрантов из России после убийства школьника в Челябинске. Из общего количества иностранцев 70 человек покинут страну принудительно, сообщает пресс-служба полиции.
Около недели полицейские проверяли мигрантов на Южном Урале. На них обратили внимание после расправы над одиннадцатиклассником. По подозрению в преступлении были задержаны семеро выходцев из Таджикистана.
В ходе оперативных мероприятий силовики выявили 34 преступления в сфере миграции, в том числе незаконное пересечение российской границы. По данным фактам было возбуждено 20 уголовных дел. Иностранцам грозят крупные штрафы.