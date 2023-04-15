Foreign Policy: среди украинской элиты растут разногласия по вопросу Крыма

Внутри украинской элиты разрастаются разногласия по поводу решения крымского вопроса. Об этом сообщают авторы издания Foreign Policy.
Согласно материалу, одни представители власти полагают, что Крым нужно брать исключительно военным способом. Однако другие уверены, что решить ситуацию поможет мир и торги с Россией. Обозреватель напомнил, что атака Крыма является «красной линией» для Москвы. Обсуждение этого вопроса в Киеве может привести к расколу на Западе.
Согласно данным социального опроса населения, более половины простых украинцев желают обратного присоединения полуострова. Они придерживаются навязанной Западом идеи захвата региона любой ценой.