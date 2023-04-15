Foreign Policy: среди украинской элиты растут разногласия по вопросу Крыма

Согласно материалу, одни представители власти полагают, что Крым нужно брать исключительно военным способом. Однако другие уверены, что решить ситуацию поможет мир и торги с Россией. Обозреватель напомнил, что атака Крыма является «красной линией» для Москвы. Обсуждение этого вопроса в Киеве может привести к расколу на Западе.