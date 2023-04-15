Одни погибают, чтобы сорвать этот флаг, другие вешают его и прославляют — Пригожин о выступлении Беглова в Таврическом дворце на фоне флага Украины

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отреагировал на выступление губернатора Петербурга Александра Беглова в Таврическом дворце на фоне украинского флага. Бизнесмен напомнил о своей статье, в которой говорил о «глубинном государстве».
По мнению Пригожина, такие чиновники, как Беглов прославляют украинский флаг, пока другие люди погибают, чтобы его сорвать. Комментарий предпринимателя опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».
«Одни погибают для того, чтобы сорвать этот флаг, а другие, топчась по их телам и плюя им в закрытые глаза, вешают его и прославляют», — заявил он.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» написал статью о специальной операции России на Украине и будущем страны. «Глубинное государство» — это, как отмечает Пригожин, сообщество окологосударственных элит, действующих независимо от политического руководства государства и имеющих тесные связи и свою повестку.