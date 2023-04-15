Одни погибают, чтобы сорвать этот флаг, другие вешают его и прославляют — Пригожин о выступлении Беглова в Таврическом дворце на фоне флага Украины

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отреагировал на выступление губернатора Петербурга Александра Беглова в Таврическом дворце на фоне украинского флага. Бизнесмен напомнил о своей статье, в которой говорил о «глубинном государстве».