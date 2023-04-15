Турция собирается снизить зависимость от импорта газа благодаря месторождению «Сакарья»

Турция собирается уменьшить зависимость от импорта газа с помощью черноморского месторождения «Сакарья» до конца 2023 года. Такое заявление сделал гендиректор Турецкой нефтяной компании (TPAO) Мелих Хан Бильгин, передает ТАСС.
Первый этап таких мер подразумевает сокращение зависимости от зарубежных поставок голубого топлива на 15% до конца текущего года. На втором этапе это значение должно вырасти до 35%. При этом окончательный отказ страны от газового импорта может произойти к 2030 году.
Так, месторождение «Сакарья» поможет Анкаре получать 40 миллионов кубических метров газа в сутки, и у государства появятся мощности для продажи топлива в Европу.