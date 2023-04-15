Die Welt: глобальная гегемония доллара может скоро закончиться

Соединенные Штаты пользуются своей национальной валютой в качестве оружия, и многие государства начинают отказываться от доллара при международных расчетах для сокращения зависимости от США. Критика в адрес доллара звучит даже от таких союзников Соединенных Штатов, как Франция.