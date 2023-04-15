Die Welt: глобальная гегемония доллара может скоро закончиться

Мировая финансовая система сейчас претерпевает изменения, и доллар может потерять статус глобальной валюты. Таким мнением делится немецкое издание Die Welt.
Соединенные Штаты пользуются своей национальной валютой в качестве оружия, и многие государства начинают отказываться от доллара при международных расчетах для сокращения зависимости от США. Критика в адрес доллара звучит даже от таких союзников Соединенных Штатов, как Франция.
Происходящее может спровоцировать окончание роли доллара как глобальной резервной валюты. В таком случае от него откажется Евросоюз вслед за Россией и Китаем. Это приведет к окончанию мировой гегемонии доллара.