«Это шутка?», – интересуются граждане США в соцсетях, комментируя заявление Джо Байдена о намерении участвовать в президентских выборах 2024 года. Они опасаются, что возраст демократа не позволит ему полноценно руководить Белым домом.
Во время визита в Ирландию Байден заявил, что уже принял решение о президентской кампании, но сообщит подробности позже. The Hill отмечает, что Демпартия просила президента не торопиться с решением о втором сроке, посоветовав сосредоточится на «работе и продвижении своей повестки». Но команда Байдена, судя по всему, настроена серьезно.
«Я уже принял решение. Мы объявим об этом относительно скоро. Но поездка сюда [в Ирландию] только усилила мое чувство оптимизма по поводу того, что можно сделать. Я говорил вам, что мой план — снова баллотироваться [на пост президента США]», – отметил Байден.
Как визит в Ирландию, не входящую в состав США, натолкнул американского лидера на оптимистичные мысли по поводу будущей президентской кампании, он не уточнил. Впрочем, это не самое странное в речи президента:
«И давайте... Давайте лизнем мир. Давайте сделаем это», – отчетливо произнес политик в конце выступления в Ирландии.
Некоторые американские граждане полагают, что очередное избрание в президенты 82-летнего Байдена может дорого обойтись стране.
«Поднимает пенсионный возраст своим примером
Писатель и блогер Даррен Джонсон отмечает, что если демократ снова возглавит страну, то его срок закончится только в 86 лет.
«Кажется, он довольно стар для такой требовательной работы, как президент США», – поделился мнением Джонсон в Twitter (заблокирован в РФ по требованию Генпрокуратуры).
Это «прекрасный возраст, чтобы быть президентом», с сарказмом отмечает инвестор и популярный трейдер Myles G.
«Он пытается поднять пенсионный возраст американцев своим примером», – шутит автор блога о криптовалюте The Doge Coach.
Пользователь из США Брэд Марлин называет Байдена «худшим президентом за всю историю США».
«Во-первых, завтра он забудет, что сказал, и, наверное, оконфузится во время дебатов. Этому старику нужно уйти на пенсию и позволить кому-то, кто знает, что делает, взять на себя управление», – считает Марлин.
Дело не в возрасте
Команда Байдена 4 года проводила преступную политику, намекает журналист пула Белого дома Саймон Атеба. Со ссылкой на информацию из «слитых» секретных документов руководства США он отмечает, что американские войска присутствуют на Украине. Фактически, Байден «втянул» США в войну с Россией без одобрения Конгресса.
Содержание утечки данных разоблачает полную некомпетентность, нечестность и коррупцию администрации Байдена, констатирует журналист Хьюи Лаугесен в статье на Substack. Он подчеркивает, что многие американцы скептически относились к потраченным на поддержку украинского режима бюджетам, а теперь налогоплательщики видят и тактические ошибки Белого дома.
«Согласно документам, в общей сложности на Украине погибло до 71 000 украинских военнослужащих. А всего две недели назад министр обороны Ллойд Остин, выступая перед Конгрессом, заявил, что Украина выигрывает войну. Это неправда. Украина не выигрывает войну, и Остин знал это. Ложь перед Конгрессом – это преступление», – пишет Лаугесен.
При этом секретные документы попали в сеть «из-за коррупции в администрации Байдена», отмечает журналист. Теперь граждане США увидят, что команда нынешнего президента «ведет незаконную войну» с ядерной державой и лжесвидетельствует перед Конгрессом.
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