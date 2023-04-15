В США напомнили Байдену о возрасте, вранье и коррупции после слов о втором сроке

Во время визита в Ирландию Байден заявил, что уже принял решение о президентской кампании, но сообщит подробности позже. The Hill отмечает, что Демпартия просила президента не торопиться с решением о втором сроке, посоветовав сосредоточится на «работе и продвижении своей повестки». Но команда Байдена, судя по всему, настроена серьезно.