Американская конгрессвумен Тейлор Грин случайно раскрыла план Байдена по Украине

Президент Соединенных Штатов Джо Байден намерен отправить на Украину американских военных, чтобы столкнуть лбами Москву и Вашингтон. Об этом заявила член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин во время своего обращения к главе Пентагона.