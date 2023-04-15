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Американская конгрессвумен Тейлор Грин случайно раскрыла план Байдена по Украине

Политика
Американская конгрессвумен Тейлор Грин случайно раскрыла план Байдена по Украине

Президент Соединенных Штатов Джо Байден намерен отправить на Украину американских военных, чтобы столкнуть лбами Москву и Вашингтон. Об этом заявила член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин во время своего обращения к главе Пентагона.

Парламентарий отметила, что информационный «слив» американской разведки обнажил секретные данные по ситуации на Украине. Согласно документам, попавшим в Сеть, около ста западных военных специалистов активно участвуют в конфликте.

«Присутствие Вооруженных сил Соединенных Штатов на Украине никогда не одобрялось конгрессом и демонстрирует стремление Джо Байдена расширить военные действия между двумя ядерными державами», — сказала Грин.

Ранее стало известно, что утечка данных не повлияла на отношения США с союзниками. Соответствующее заявление сделал американский госсекретарь Энтони Блинкен.

#США #байден #Украина