Президент Соединенных Штатов Джо Байден намерен отправить на Украину американских военных, чтобы столкнуть лбами Москву и Вашингтон. Об этом заявила член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин во время своего обращения к главе Пентагона.
Парламентарий отметила, что информационный «слив» американской разведки обнажил секретные данные по ситуации на Украине. Согласно документам, попавшим в Сеть, около ста западных военных специалистов активно участвуют в конфликте.
«Присутствие Вооруженных сил Соединенных Штатов на Украине никогда не одобрялось конгрессом и демонстрирует стремление Джо Байдена расширить военные действия между двумя ядерными державами», — сказала Грин.
Ранее стало известно, что утечка данных не повлияла на отношения США с союзниками. Соответствующее заявление сделал американский госсекретарь Энтони Блинкен.