19FortyFive: призывы Макрона к многополярному миру нашли поддержку среди мировых лидеров

Журналисты напомнили, что после недавнего визита в Пекин глава Пятой республики дал скандальное интервью, где указал на желание снизить зависимость от Вашингтона. Кроме того, Макрон призвал Европу не встревать в конфликт между США и Пекином, чем рассердил американские власти.