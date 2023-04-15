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19FortyFive: призывы Макрона к многополярному миру нашли поддержку среди мировых лидеров

Политика
19FortyFive: призывы Макрона к многополярному миру нашли поддержку среди мировых лидеров

Президент Франции Эммануэль Макрон не одинок в своих призывах к необходимости формирования многополярного мира. Позицию политика поддерживают лидеры многих государств, считают авторы издания 19FortyFive.

Журналисты напомнили, что после недавнего визита в Пекин глава Пятой республики дал скандальное интервью, где указал на желание снизить зависимость от Вашингтона. Кроме того, Макрон призвал Европу не встревать в конфликт между США и Пекином, чем рассердил американские власти.

«Ошибается ли Макрон? Возможно. Но он не одинок. Многополярность — популярная идея», — подчеркнули в 19FortyFive.

Ранее на заявление президента Франции отреагировал сенатор США Марко Рубио. Он пригрозил в ответ оставить Европу наедине с украинским кризисом.

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