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Цыгане помогли прихожанам УПЦ защитить от раскольников храм в Хмельницкой области

Общество
Цыгане помогли прихожанам УПЦ защитить от раскольников храм в Хмельницкой области

Приверженцы раскольнической ПЦУ предприняли попытку рейдерского захвата храма Украинской православной церкви в Хмельницкой области, однако отбить атаку помогли представители цыганской общины.

Инцидент произошел в поселке городского типа Ярмолинцы в канун православной Пасхи. Об этом рассказал Союз православных журналистов в своем Telegram-канале.

«Радикалы хамят и угрожают прихожанам. Защитить храм от рейдеров общине УПЦ помогли ромы», — говорится в сообщении.

Ситуация вокруг УПЦ накаляется на Украине с каждым днем. Раскольники силой захватывают храмы канонической церкви, а киевский режим лишает УПЦ права аренды земли под храмами.

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