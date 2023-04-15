Цыгане помогли прихожанам УПЦ защитить от раскольников храм в Хмельницкой области

Приверженцы раскольнической ПЦУ предприняли попытку рейдерского захвата храма Украинской православной церкви в Хмельницкой области, однако отбить атаку помогли представители цыганской общины.
Инцидент произошел в поселке городского типа Ярмолинцы в канун православной Пасхи. Об этом рассказал Союз православных журналистов в своем Telegram-канале.
«Радикалы хамят и угрожают прихожанам. Защитить храм от рейдеров общине УПЦ помогли ромы», — говорится в сообщении.
Ситуация вокруг УПЦ накаляется на Украине с каждым днем. Раскольники силой захватывают храмы канонической церкви, а киевский режим лишает УПЦ права аренды земли под храмами.