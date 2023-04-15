Украинский министр предложил сократить число школьных предметов из жалости к детям

Министр заявил, что украинские школьники в старших классах испытывают огромное умственное и психологическое напряжение, потому что вынуждены изучать более 20 предметов. Он считает, что усвоить столько материала невозможно. Поэтому школьники постоянно находятся в стрессовой ситуации.