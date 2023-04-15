Украинский министр предложил сократить число школьных предметов из жалости к детям

Количество изучаемых в школе предметов нужно сократить. С таким предложением выступил глава министерства образования Украины Оксен Лисовый на своей странице в запрещенной в России социальной сети.
Министр заявил, что украинские школьники в старших классах испытывают огромное умственное и психологическое напряжение, потому что вынуждены изучать более 20 предметов. Он считает, что усвоить столько материала невозможно. Поэтому школьники постоянно находятся в стрессовой ситуации.
Глава министерства образования предложил организовать дискуссию по вопросу сокращения учебных дисциплин как можно скорее.
«В конце концов, дети все равно сосредотачиваются на тех предметах, которые выбирают для себя как приоритетные», — отметил Лисовый.
Министр добавил, что уже в 2027 году украинские школьники смогут сами выбирать направление образования по принятой в США модели.
Ранее министерство образования Украины заявило о намерении провести общегосударственное мониторинговое исследование качества образования в школах в условиях военного положения.