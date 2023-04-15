Трамп предупредил США об опасностях сближения России и Китая

Сближение России и Китая представляет для Соединенных Штатов угрозу. Об этом заявил бывший американский президент Дональд Трамп.
По словам политика, США также должны обратить внимание на возобновление контактов между Ираном и Саудовской Аравией. Трамп подчеркнул, что сейчас американцы оказались в «самом опасном месте в истории».
«Россия и Китай, Северная Корея и Иран создали угрожающую и разрушительную коалицию», — заявил Трамп во время мероприятия Национальной стрелковой ассоциации в штате Индиана.
В конце марта Россия и Китай провели трехдневные переговоры в Москве с участием глав государств Владимира Путина и Си Цзиньпина. Стороны подписали ряд соглашений.