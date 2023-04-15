Политолог Бышок: в Евросоюзе не поднимается вопрос о реформации объединения

Страны, входящие в состав Европейского союза, не обсуждают вопрос о реформации объединения. Об этом пишет политолог Станислав Бышок.
По его словам, европейские политики не имеют в виду полноценный выход из состава ЕС. Речь идет о переформатировании союза, чтобы он больше соответствовал национальным интересам государств.
«Сейчас ни у одной страны нет на повестке дня референдума о выходе из Европейского союза. Никто это не обсуждает», — отметил эксперт для «Лента.ру».
Ранее стало известно, что в Евросоюзе нет опасений по поводу подъема Китая. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.