Новая «смертоносная» разработка от DARPA (управление перспективных исследовательских проектов Пентагона) может попасть в руки украинским военнослужащим, рассказал военный эксперт Александр Ситников.
В своей статье для «Свободной прессы» он обратил внимание, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе свое й речи заявил о появлении у Киева секретного оружия от западных спонсоров, о котором не знает российская сторона.
Ситников подчеркнул, что речь не идет о танках Leopard 2 или M1A1 Abrams, которые признаны слабыми в бою, а о трех системах, способных оказаться на территории Украины. Среди них: разработки оружия направленной энергии, гиперзвуковое оружие или вооружения, действующие за счет электромагнетизма.