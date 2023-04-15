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Глава МВД Турции Сойлу спрогнозировал победу Эрдогана на грядущих президентских выборах

Политика
Глава МВД Турции Сойлу спрогнозировал победу Эрдогана на грядущих президентских выборах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может одержать победу на грядущих выборах главы государства в первом туре голосования. Такое мнение озвучил глава МВД страны Сулейман Сойлу в эфире для TGRT.

По его словам, ожидается, что за действующего лидера готовы проголосовать более 51% граждан. По этой причине министр выразил уверенность, что Эрдоган останется у власти.

«По мере проведения избирательной кампании голоса, которые будут отданы за нашего президента, будут расти, и разница будет более очевидной», — отметил Сойлу.

Ранее стало известно, что Реджеп Тайип Эрдоган в результате жеребьевки получил первое место в избирательных бюллетенях. Об этом сказано на странице Twitter Anadolu Ajansı.

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