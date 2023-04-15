Глава МВД Турции Сойлу спрогнозировал победу Эрдогана на грядущих президентских выборах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может одержать победу на грядущих выборах главы государства в первом туре голосования. Такое мнение озвучил глава МВД страны Сулейман Сойлу в эфире для TGRT.
По его словам, ожидается, что за действующего лидера готовы проголосовать более 51% граждан. По этой причине министр выразил уверенность, что Эрдоган останется у власти.
«По мере проведения избирательной кампании голоса, которые будут отданы за нашего президента, будут расти, и разница будет более очевидной», — отметил Сойлу.
Ранее стало известно, что Реджеп Тайип Эрдоган в результате жеребьевки получил первое место в избирательных бюллетенях. Об этом сказано на странице Twitter Anadolu Ajansı.