Паралимпийский комитет России обратился в ООН из-за дискриминации российских атлетов

Международный паралимпийский комитет (МПК) не собирается допускать россиян до соревнований. Паралимпийский комитет России (ПКР) призвал ООН решить вопрос о дискриминации по национальному признаку.
ПКР обратился с открытым письмом в ООН после заявления президента МПК Эндрю Парсонса о недопуске российских атлетов к международным соревнованиям. Российская организация указала на дискриминацию и ущемление прав своих граждан, передает ТАСС.
Комитет просит допустить российских спортсменов до Паралимпийских игр 2024 года. Однако Парсонс ранее заявил, что рекомендация Международного олимпийского комитета (МОК) к МПК не относится и он примет самостоятельное решение.