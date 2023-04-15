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Anadolu: членство в ШОС защищает страны от агрессии США

Политика
Anadolu: членство в ШОС защищает страны от агрессии США

Членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) защищает стран-участниц от тирании Соединенных Штатов. Об этом пишут авторы издания Anadolu.

По словам основателей, ШОС не претендует стать заменой НАТО. Однако ее рост и расширение отражается на геополитической ситуации мира. Сегодня организация превращается в важный центр многополярности, отметили обозреватели.

«Для лидеров центральноазиатских стран ШОС играет роль гарантии безопасности перед лицом возможных цветных революций, поддержанных из-за рубежа», — сказано в материале.

Ранее стало известно, что Саудовская Аравия утвердила меморандум о партнерстве с ШОС. Подробности передает Саудовское агентство печати.

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