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Депутат Армении Агазарян принес извинения за сожжение флага Азербайджана в Ереване

Политика
Депутат Армении Агазарян принес извинения за сожжение флага Азербайджана в Ереване

Член армянского парламента Овик Агазарян принес извинения мировому сообществу за публичное сожжение азербайджанского флага в Ереване.

Инцидент произошел накануне, 14 апреля, во время церемонии открытия Чемпионата Европы, которая состоялась в столице Армении. Агазарян на странице в соцсетях написал, что ему очень стыдно за такое варварство.

«Приношу извинения <...> за то, что как гражданин и депутат не сделал все возможное, чтобы полностью искоренить в своем народе проявления диких и варварских племен», — отметил он.

Ранее стало известно, что Ереван положительно относится к участию в военных учениях США. Об этом заявил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.

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