С Новым Годом!

Посольство России осудило Молдавию после заявления по видео с якобы «казнью» бойца ВСУ

Политика
Посольство России осудило Молдавию после заявления по видео с якобы «казнью» бойца ВСУ

Заявление МИД Молдавии, касающееся видео с якобы «казнью» бойца ВСУ, сделано скоропалительно, поскольку результаты расследования пока неизвестны. Об этом сообщило посольство РФ в Кишиневе.

Молдавское внешнеполитическое ведомство поддержало идею Украины о создании «трибунала» для России, взвалив на нее ответственность за якобы «казнь» украинского военнопленного.

«Генпрокуратурой России инициирована проверка по данному эпизоду», — сказано в сообщении МИД РФ.

Ранее в СПЧ ООН сообщили, что ВСУ совершали военные преступления: расстреливали и пытали российских пленных.

#посольство рф #всу #молдавия