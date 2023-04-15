Автор Express раскрыл любопытные подробности «дипломатического танго» Путина и Меркель

Журналисты отметили, что между Путиным и Меркель была особая связь. Более того, они очень хорошо знали предпочтения друг друга, что позволяло делать необычные подарки. Так, немецкий политик часто баловала российского лидера бутылочкой его любимого пива из города Радеберг. Путин, в свою очередь, отправлял Меркель копченую рыбу, передает «ПолитРоссия».