Автор Express раскрыл любопытные подробности «дипломатического танго» Путина и Меркель

Отношения российского лидера Владимира Путина с бывшим немецким канцлером Ангелой Меркель запомнятся в истории XXI века как «необычное дипломатическое танго». Об этом пишет британское издание Express.
Журналисты отметили, что между Путиным и Меркель была особая связь. Более того, они очень хорошо знали предпочтения друг друга, что позволяло делать необычные подарки. Так, немецкий политик часто баловала российского лидера бутылочкой его любимого пива из города Радеберг. Путин, в свою очередь, отправлял Меркель копченую рыбу, передает «ПолитРоссия».
«Их отношения, возможно, войдут в историю как самое необычное дипломатическое танго XXI века», — сказано в статье Express.
Ранее переводчик Владимира Путина на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином рассказал, что между главами двух государств присутствует особая «химия».