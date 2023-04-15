Критик Сергей Соседов назвал Ларису Долину лучшей певицей после отъезда Пугачевой

Российский музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов порассуждал на тему возможной преемницы сбежавшей из России народной артистки СССР Аллы Пугачевой. Он признался, что лучшей исполнительницей считает Ларису Долину.
По словам Соседова, она длительное время находилась в тени других претенденток на роль королевы. И теперь, уверен критик, заслуживает носить звание лучшей певицей России.
«Да, пожалуй, сегодня я назову королевой эстрады, лучшей певицей Долину», — цитирует его NEWS.ru.
Говоря о конкурентках Долиной, Соседов заявил, что последние годы расставили все по своим местам, и другие «королевы» постепенно исчезли из поля зрения.