Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин назвал основную мысль своей статьи «Только честный бой: никакого договорняка»

Ключевая мысль статьи основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина об СВО, внутренних и внешних врагах России, отражена в ее названии: «Только честный бой: никакого договорняка». Об этом сообщил сам бизнесмен, отвечая на вопрос журналистов о том, что многие СМИ поняли главную идею неверно.
В статье Пригожина было много тезисов об СВО, Бахмуте, российских чиновниках. Многие СМИ вынесли за главную мысль тезис о необходимости поставить точку в специальной операции.
Пригожин напомнил, что статья названа «Только честный бой: никакого договорняка». Это, по его словам, и есть основная мысль материала.
«Плюс "глубинное государство", которое может помешать честному бою. Вот основа статьи», — цитирует его пресс-служба компании «Конкорд».
В статье Пригожина говорилось в том числе о политических аспектах Бахмута, об интересах США в конфликте на Украине и слитых документах Пентагона.