Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин назвал основную мысль своей статьи «Только честный бой: никакого договорняка»

Ключевая мысль статьи основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина об СВО, внутренних и внешних врагах России, отражена в ее названии: «Только честный бой: никакого договорняка». Об этом сообщил сам бизнесмен, отвечая на вопрос журналистов о том, что многие СМИ поняли главную идею неверно.