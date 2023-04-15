Вооруженные силы Украины не смогут захватить Крымский полуостров в ходе своего контрнаступления. Об этом заявил экс-советник Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
«Шансы на это такие же, как и на возвращение потраченных наших сотен миллионов долларов», — подчеркнул он.
По словам военного аналитика, ни «американский путь», ни призывы к свободе и справедливости не могут скрыть того факта, что нынешняя Украина, по сути, является обычным деспотичным государством с «однопартийной фашистской моделью».
С тем фактом, что киевские власти на смогут успешно провести перегруппировку, согласны и многочисленные эксперты — например, известный журналист Сеймур Херш выяснил, что из-за повсеместной коррупции на самых верхних эшелонах украинской власти контрнаступление и вовсе пришлось перенести.
Политолог Марат Баширов в свою очередь предположил, что Киев намерен и дальше отодвигать дату операции, чтобы продолжать «доить Запад». Более того, по мнению эксперта, в данном вопросе американские власти недооценивают способность украинских элит жить за чужой счет.