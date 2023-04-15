Военные заводы в РФ банкротятся: на очереди — единственный производитель РСЗО

Прокуратуру привлекли к делу о банкротстве ПАО «Мотовилихинские заводы» — уникальное российское предприятие задолжало более 17,6 миллиарда рублей, сообщает «Коммерсантъ». Сейчас имущество заводов выставлено на торги, чтобы рассчитаться с кредиторами.
ПАО «Мотовилихинские заводы» — единственный в России производитель реактивных систем залпового огня «Град», «Торнадо-Г», «Торнадо-С» и «Смерч». Производство РСЗО на «Мотовилихе» полного цикла, с собственным литейным производством. Несмотря на исполнение оборонзаказа и работу в две смены, убыток предприятия на 2021 год составил 1,7 миллиарда рублей.
Как утверждает «Коммерсантъ», холдинг сосредоточил промышленную деятельность в дочерних структурах: вооружения выпускает ЗАО «Специальное конструкторское бюро». Но «дочек» у «Мотовилихи» с каждым годом становится все меньше.
В процедуре банкротства ПАО находится уже пять лет. В группу организаций «Мотовилихи» входит, например, металлургический завод «Камсталь», признанный банкротом в 2018 году и находящийся в стадии ликвидации, а также ООО «Третий Спецмаш», прекративший работу в сентябре прошлого года после банкротства. Обанкротившийся «Агротехмашстройсервис» выбыл из группы после того, как его акции были проданы на торгах.
«Мотовилиха» — не первое и, кажется, не последнее многострадальное предприятие ВПК, по частям уходящее «с молотка». В середине марта началась распродажа имущества старейшего петербургского оборонного Завода им. М.И. Калинина: там во времена Великой Отечественной войны в условиях блокады создавались знаменитые ракетные установки «Катюши» — новейшее по тем временам оружие.
В 2023 году на торги выставили территорию предприятия, право аренды участка на 1,5 га, два здания, электрораспределительный пункт и въездные ворота. Начальная цена лота – 380,8 миллиона рублей. Земельный участок завода можно использовать «под строительство жилья или апартаментов», отмечалось в статье «Делового Петербурга».
«Работают на кредиты»
Тему «банкротства и уничтожения» предприятий оборонно-промышленного комплекса неоднократно поднимали в Госдуме РФ – депутат от «СР – За правду» Михаил Делягин в сентябре 2022 года заявлял, что эти процессы «продолжаются полным ходом» и во время СВО. Многие из военных заводов, может, и не являлись уникальными при советской власти, но в рамках спецоперации могут быть «категорически востребованы».
Банки вынуждают ВПК страны работать исключительно на то, чтобы хоть как-то покрывать свои кредиты, подчеркивал Делягин. По мнению парламентария, весь смысл промышленной политики сводится к тому, чтобы загнать всю Россию, включая оборонно-промышленные заводы, в кредитную кабалу.
Экономист Алексей Антонов подчеркивал, что невозможность инвесторов вкладываться в компании российского ВПК «никуда не годится» и призывал государство следовать тому же принципу, что и в США – там владеть акциями военных компаний может любой желающий.
«Россия, к сожалению, не хочет пока давать российским инвесторам заходить в хорошие российские бизнесы, связанные с военными технологиями. Аргументируя это тем, что это же гособоронзаказ, такие компании не должны быть прозрачными. Почему-то, у насквозь военно-црушной мегакорпорации Raytheon Technologies и акции на бирже торгуются, и все отчеты по всем правилам публикуются. Можно через такие документы можно какие-то секреты про американский ВПК узнать? Нет, нельзя», – отмечал Антонов в Telegram.
Думские коммунисты, напротив, видят причину банкротства оборонных предприятий не в чрезмерном государственном контроле, а в рыночной экономике – в декабре лидер КПРФ Геннадий Зюганов после приказа президента обеспечить армию всем необходимым понадеялся, что «теперь оборонные заводы не будут банкротить, ссылаясь на "невидимую руку рынка"». Вероятно, его надеждам не суждено оправдаться.
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