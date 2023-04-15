Военные заводы в РФ банкротятся: на очереди — единственный производитель РСЗО

В процедуре банкротства ПАО находится уже пять лет. В группу организаций «Мотовилихи» входит, например, металлургический завод «Камсталь», признанный банкротом в 2018 году и находящийся в стадии ликвидации, а также ООО «Третий Спецмаш», прекративший работу в сентябре прошлого года после банкротства. Обанкротившийся «Агротехмашстройсервис» выбыл из группы после того, как его акции были проданы на торгах.