Bloomberg: взрыв в Вакаяме не помешал премьеру Японии Кисиде возобновить предвыборную кампанию

В СМИ сообщается, что мужчина бросил в сторону Кисиды дымовую шашку во время его визита в префектуру Вакаяма. Премьера немедленно эвакуировали, он не пострадал. Стоит отметить, что полиция арестовала совершившего покушение на политика.