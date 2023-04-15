Bloomberg: взрыв в Вакаяме не помешал премьеру Японии Кисиде возобновить предвыборную кампанию

Глава японского кабмина Фумио Кисида возобновил предвыборную кампанию, несмотря на взрыв, который произошел во время его выступления в городе Вакаяма. Об этом информирует агентство Bloomberg.
В СМИ сообщается, что мужчина бросил в сторону Кисиды дымовую шашку во время его визита в префектуру Вакаяма. Премьера немедленно эвакуировали, он не пострадал. Стоит отметить, что полиция арестовала совершившего покушение на политика.
Фумио Кисида, в свою очередь, принес извинения жителям Вакаямы за доставленные в результате ЧП неудобства. Позже он принял решение продолжить предвыборную кампанию Либерально-демократической партии.