Азербайджанские спортсмены не будут участвовать в ЧЕ в Ереване из-за сожженного флага

В Сети появилась информация, что акция была устроена дизайнером Арамом Николяном. МИД Азербайджана осудил инцидент. По данным адвоката Александра Кочубаева, было заведено уголовное производство по статье «Хулиганство». Однако позднее стало известно, что дело возбуждать не будут, пишет РИА Новости.