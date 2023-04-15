Азербайджанские спортсмены не будут участвовать в ЧЕ в Ереване из-за сожженного флага

Министерство молодежи и спорта и Национальный олимпийский комитет Азербайджана приняли решение о возвращении тяжелоатлетов с чемпионата Европы в Ереване из-за публичного сожжения азербайджанского флага на церемонии открытия соревнований.
В Сети появилась информация, что акция была устроена дизайнером Арамом Николяном. МИД Азербайджана осудил инцидент. По данным адвоката Александра Кочубаева, было заведено уголовное производство по статье «Хулиганство». Однако позднее стало известно, что дело возбуждать не будут, пишет РИА Новости.
«Героизация исполнителя провокации является ярким примером этнической ненависти, ксенофобии и азербайджанофобии. Подобные действия полностью противоречат целям и принципам спорта, пропагандирующего мир и взаимопонимание между народами», — говорится в совместном сообщении ведомств.
Также представители Азербайджана призвали Европейскую федерацию тяжелой атлетики ввести санкции в отношении Армении.