Москва может нанести Белому дому контрудар в ответ на все враждебные действия Соединенных Штатов Америки. Каким маневром Россия способна загнать Вашингтон в угол, рассказали корреспонденты Baijiahao.
Авторы издания в статье, пересказ которой опубликовала «ПолитРоссия», напомнили, что с начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Белый дом пытается всеми способами оказать давление на Кремль и обвинить его во всевозможных грехах.
Однако сам Вашингтон не такой «белый и пушистый», как он себя позиционирует. Руководство России имеет на руках «информационную бомбу», которая в пух и прах может разнести репутацию США в ООН. Речь идет о деятельности биолабораторий на Украине.
«После более чем года боевых действий Россия получила информацию об этих лабораториях и готова обнародовать часть доказательств», – пишут аналитики.
Ранее Вашингтон начал выдавать визы российским дипломатам для участия в заседаниях Совбеза ООН. Москва в апреле этого года будет председательствовать на этих мероприятиях.