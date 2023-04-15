Молдавский политик заявил о лишении страны суверенитета со стороны США

Молдавия получает от Европейского союза финансовую помощь, однако стране при этом приходится выполнять политические условия, лишающие ее суверенитета. Такое мнение выразил кандидат на пост главы Гагаузской автономии, лидер движения «Народный союз Гагаузии» Виктор Петров, передает РИА Новости.
По словам Петрова, Молдавия была подсажена Западом на кредитно-грантовую иглу. Сумма первого транша составила 10 миллионов евро, дополнительные 40 миллионов евро займа будут направлены в мае текущего года. При этом страна начала получать деньги только по исполнении властями навязанных политических условий.
Политик добавил, что Гагаузия ощущает на себе последствия подобных правительственных решений. За такие кредиты будущим поколениям придется платить из своего кармана, уверен Петров.