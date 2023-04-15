Молдавский политик заявил о лишении страны суверенитета со стороны США

По словам Петрова, Молдавия была подсажена Западом на кредитно-грантовую иглу. Сумма первого транша составила 10 миллионов евро, дополнительные 40 миллионов евро займа будут направлены в мае текущего года. При этом страна начала получать деньги только по исполнении властями навязанных политических условий.