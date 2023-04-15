Депутаты Госдумы предложили создать программу по социальной интеграции беженцев в России

Программа по социальной интеграции беженцев может появиться в России по инициативе депутатов Государственной думы.
Пилотный проект планируют запустить в Воронежской области. Об этом рассказал член комитета ГД по обороне Дмитрий Кузнецов в беседе с RT. По его словам, в рамках проекта планируется обеспечить переселенцев временным и постоянным жильем, а также помогать в получении гражданства России и поисках работы.
«Также попробуем при поддержке региональной администрации реализовать вместе с ними волонтерский проект для поддержки наших мобилизованных, принять участие в котором могут и беженцы», — добавил парламентарий.
При этом социальная интеграция требуется не только людям, приехавшим из Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. В ней нуждаются и те, кто нецентрализованно выехал из украинских регионов, таких как Харьковская область.