Депутаты Госдумы предложили создать программу по социальной интеграции беженцев в России

Пилотный проект планируют запустить в Воронежской области. Об этом рассказал член комитета ГД по обороне Дмитрий Кузнецов в беседе с RT. По его словам, в рамках проекта планируется обеспечить переселенцев временным и постоянным жильем, а также помогать в получении гражданства России и поисках работы.