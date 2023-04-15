Молдавии следует прекратить поклоняться Западу, выстраивая внешнюю и внутреннюю политику государства. С таким призывом выступил кандидат в главы Гагаузии Виктор Петров.
Он отметил, что представителям Европейского союза, приезжающим в Кишинев, следует освоить навыки договариваться на равных. Не стоит выставлять однобоких условий, пояснил политик для РИА Новости.
«Но для этого нужно, чтобы центральные власти Республики перестали вести себя подобострастно по отношению к "большому брату", который никогда нам братом не был», — напомнил он.
Петров рассказал, что Молдавия более тридцати лет поддается нападкам Запада, который пытается затащить ее в антироссийский лагерь. По его словам, для достижения своей цели Кишиневу будет дано любое обещание.