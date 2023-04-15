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Власти Крыма заявили о готовности принять на полуострове Трампа и Маска

Политика
Власти Крыма заявили о готовности принять на полуострове Трампа и Маска

Крымское руководство готово принять на полуострове бывшего американского лидера Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска. Об этом сообщил глава парламента республики Владимир Константинов.

Политик в разговоре с РИА Новости отметил, что после визита в Крым бывший глава Белого дома станет «другим человеком», с которым все вопросы будут регулироваться иным образом.

«Мы готовы пригласить Илона Маска, чтобы он увидел все на месте. Убежден, что если к нам захочет приехать Трамп мы его встретим», — подчеркнул Константинов.

Крым вошел в состав России в 2014 году. Согласно результатам референдума, более 90% жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ.

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