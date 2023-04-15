Премьер Молдавии Речан опустился до оскорблений в адрес сограждан

Руководитель молдавского кабмина Дорин Речан опустился до оскорблений в адрес своего же народа. Какими словами политик сделал плевок в лицо согражданам, рассказали журналисты «Первого в Молдове».
Недавно, по словам главы правительства, он совершил визит в Тараклию, где у него состоялся разговор с местными жителями относительно ситуации на украинской земле. В ходе этой поездки Речан увидел серьезные проблемы внутри молдавского государства.
«Мы, как малая нация, всегда вели себя как нация, извините, с ограниченными возможностями. И это повлияло на нас, в том числе на то, как мы думаем о себе», — заявил он.
Ранее гагаузский политик Виктор Петров призвал Кишинев прекратить преклоняться перед Западом. По его словам, Евросоюз никогда не был для Молдавии «большим братом».