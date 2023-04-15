Экс-разведчик США Шаффер указал на нестыковку в версии Белого дома об утечке документов

Он напомнил, что ФБР задержала по скандальному делу 21-летнего рядового из ВВС Джека Тейшейру. Однако юноша попросту не мог иметь доступа к столь важным материалам в силу своего звания и возраста, подметил ветеран разведки в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.