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Гагаузский политик Петров призвал Молдавию дать русскому языку статус второго государственного

Политика
Гагаузский политик Петров призвал Молдавию дать русскому языку статус второго государственного

Русский должен стать вторым государственным языком в Молдавии. Такое мнение выразил кандидат в главы Гагаузской автономии Виктор Петров.

В беседе с РИА Новости политик отметил, что русский язык является родным для половины граждан республики. По словам Петрова, признание его государственным может значительно облегчить взаимоотношения между властями и народом.

«Уверен, что требуются куда более серьезные изменения законодательства: важно сделать русский язык вторым государственным в республике», — подчеркнул Петров.

Ранее президент Молдавии Майя Санду подписала закон о признании в республике румынского языка государственным.

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