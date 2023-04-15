Гагаузский политик Петров призвал Молдавию дать русскому языку статус второго государственного

Русский должен стать вторым государственным языком в Молдавии. Такое мнение выразил кандидат в главы Гагаузской автономии Виктор Петров.
В беседе с РИА Новости политик отметил, что русский язык является родным для половины граждан республики. По словам Петрова, признание его государственным может значительно облегчить взаимоотношения между властями и народом.
«Уверен, что требуются куда более серьезные изменения законодательства: важно сделать русский язык вторым государственным в республике», — подчеркнул Петров.
Ранее президент Молдавии Майя Санду подписала закон о признании в республике румынского языка государственным.