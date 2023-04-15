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Российский летчик рассказал о ликвидации лучших пилотов ВВС Украины за первые шесть месяцев СВО

Армия
Российский летчик рассказал о ликвидации лучших пилотов ВВС Украины за первые шесть месяцев СВО

Российский летчик рассказал, каких успехов удалось достичь ВКС РФ за первые шесть месяцев боев в ходе спецоперации на Украине.

Пилот Су-35 заявил, что российские военные за полгода СВО смогли ликвидировать всех лучших летчиков ВВС Украины. Он также отметил, что боевая авиация ВКС оснащена по последнему слову техники, поэтому у противника практически нет шансов избежать поражения, пишет «Взгляд».

«На современных российских истребителях, например, Су-35, прекрасный прицельный комплекс», — рассказал военный.

Он добавил, что на Украине сегодня готовят пилотов по ускоренной программе, поэтому они не обладают высокими профессиональными навыками.

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