Российский летчик рассказал о ликвидации лучших пилотов ВВС Украины за первые шесть месяцев СВО

Российский летчик рассказал, каких успехов удалось достичь ВКС РФ за первые шесть месяцев боев в ходе спецоперации на Украине.
Пилот Су-35 заявил, что российские военные за полгода СВО смогли ликвидировать всех лучших летчиков ВВС Украины. Он также отметил, что боевая авиация ВКС оснащена по последнему слову техники, поэтому у противника практически нет шансов избежать поражения, пишет «Взгляд».
«На современных российских истребителях, например, Су-35, прекрасный прицельный комплекс», — рассказал военный.
Он добавил, что на Украине сегодня готовят пилотов по ускоренной программе, поэтому они не обладают высокими профессиональными навыками.