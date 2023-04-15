Российский летчик рассказал о ликвидации лучших пилотов ВВС Украины за первые шесть месяцев СВО

Пилот Су-35 заявил, что российские военные за полгода СВО смогли ликвидировать всех лучших летчиков ВВС Украины. Он также отметил, что боевая авиация ВКС оснащена по последнему слову техники, поэтому у противника практически нет шансов избежать поражения, пишет «Взгляд».