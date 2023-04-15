Продюсер Сергей Лавров заявил, что Даню Милохина ждет полное забвение за границей

Музыкальный продюсер Сергей Лавров не видит большого будущего у тиктокера Дани Милохина после переезда в США. Организатор концертов считает, что блогера все забудут.
Милохин хорошо зарабатывал на рекламе до побега за рубеж. Теперь же российские компании не хотят сотрудничать с тиктокером, из-за чего у него появились финансовые проблемы за границей. Лавров уверен, что блогеру нечего показать зарубежной публике, так как он бесталанный.
«За границей он никому не нужен. И дальше его материальные проблемы будут только ухудшаться. Там его ждет полное забвение», — заявил продюсер в разговоре с «МК».
Лавров отметил, что сбежавшие из России артисты еще хоть как-то зарабатывают себе на жизнь за границей, так как им есть что показать публике. Продюсер считает, что Милохин к таким артистам не относится, так как он не умеет ни петь, ни танцевать.