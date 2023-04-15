Уехавшая в Волгоград жительница Одессы начала помогать российским военнослужащим

Сейчас Опря и все члены ее семьи получили российское гражданство. На сегодняшний день в группе «Zа своих 34» в Telegram-канале собралось более 2 тыс. участников. Здесь публикуются просьбы от военнослужащих, а также документы покупок и отчеты с передовой.