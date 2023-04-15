Уехавшая в Волгоград жительница Одессы начала помогать российским военнослужащим

Жительница Одессы Елена Опря из-за преследования СБУ была вынуждена уехать с Украины в Волгоград, где теперь помогает российским военнослужащим, отстаивающим интересы страны в зоне СВО.
Женщина организовала группу «Zа своих 34», которая собирает гуманитарную помощь для бойцов из Волгоградской области. Также она своими руками делает окопные свечи, сухие души и даже игрушечных чебурашек с символами спецоперации.
Опря вместе с семьей в 2015 году перебралась в город на Волге. Причиной был не просто отъезд, а бегство от украинских силовиков. На новом месте женщина начала небольшой ресторанный бизнес и открыла кафе под названием «Одесса».
«Мы всем рады, если кому-то нужна помощь, стараемся помогать», — рассказала она в беседе с РИА Новости.
Сейчас Опря и все члены ее семьи получили российское гражданство. На сегодняшний день в группе «Zа своих 34» в Telegram-канале собралось более 2 тыс. участников. Здесь публикуются просьбы от военнослужащих, а также документы покупок и отчеты с передовой.