Полицейские задержали 112 человек на протестах против пенсионной реформы в Париже

Во Франции продолжаются массовые протесты против пенсионной реформы. По данным BFMTV, в пятницу в Париже были задержаны 112 участников акций.
Префект полиции Лоран Нуньес сообщил, что протестующие подожгли более 30 мусорных баков и совершили множество «актов насилия». Для разгона недовольных граждан с улиц Парижа силовики применили слезоточивый газ.
В марте премьер-министр Франции Элизабет Борн провела законопроект о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Это стало причиной недовольства граждан и вызвало мощную волну протестов с погромами и беспорядками.