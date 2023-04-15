Baijiahao: Россия может получить отказ на деликатную просьбу по полупроводникам из КНР

Микрочипы сегодня являются важнейшей составляющей любых технологий — от бытовых приборов до оружия. По этой причине доступ к полупроводникам значим для любого уважающего себя государства. В противном случае страна окажется отброшена на десятки лет назад по уровню развития технологий.