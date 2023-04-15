С Новым Годом!

Baijiahao: Россия может получить отказ на деликатную просьбу по полупроводникам из КНР

Политика
Baijiahao: Россия может получить отказ на деликатную просьбу по полупроводникам из КНР

Россия может получить неожиданный ответ от КНР на деликатную просьбу. Таким мнением делятся авторы китайского издания Baijiahao.

Микрочипы сегодня являются важнейшей составляющей любых технологий — от бытовых приборов до оружия. По этой причине доступ к полупроводникам значим для любого уважающего себя государства. В противном случае страна окажется отброшена на десятки лет назад по уровню развития технологий.

Китай самостоятельно достиг высоких результатов без использования западных аналогов. Поэтому он бережет свои разработки как зеницу ока, и если РФ попросит ими поделиться, то КНР вероятно откажет, пишет «ПолитРоссия».

«Китайско-российская дружба действительно глубока, но есть темы, которые Китай не хочет обсуждать», — пролили свет на возможную реакцию Китая аналитики.

Ранее стало известно, что британская компания Mykines поставила в Россию электронику на сумму более одного миллиарда евро после начала СВО на Украине. Среди поставок значились полупроводники, серверы, планшеты и компьютерные компоненты.

#россия #китай #полупроводники