Министр финансов Намибии заявил о заинтересованности страны в инвестициях из РФ

Власти Намибии заявили о заинтересованности в инвестициях из РФ. Об этом заявил министр финансов страны Липумбу Шиими во время конференции Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка, передает РИА Новости.
По словам главы минфина Намибии, стране необходимо партнерство с Россией в различных сферах, особенно в энергетической. Он надеется на то, государства смогут найти возможности для взаимовыгодных инвестиций.
Посол Республики Конго в РФ Иван Вангу Нгимби ранее заявил о том, что государство нуждается в российских инвестициях. Он добавил, что самые приоритетные для Конго сферы — энергетическая и промышленная.