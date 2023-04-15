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Министр финансов Намибии заявил о заинтересованности страны в инвестициях из РФ

Экономика
Министр финансов Намибии заявил о заинтересованности страны в инвестициях из РФ

Власти Намибии заявили о заинтересованности в инвестициях из РФ. Об этом заявил министр финансов страны Липумбу Шиими во время конференции Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка, передает РИА Новости.

По словам главы минфина Намибии, стране необходимо партнерство с Россией в различных сферах, особенно в энергетической. Он надеется на то, государства смогут найти возможности для взаимовыгодных инвестиций.

Посол Республики Конго в РФ Иван Вангу Нгимби ранее заявил о том, что государство нуждается в российских инвестициях. Он добавил, что самые приоритетные для Конго сферы — энергетическая и промышленная.

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