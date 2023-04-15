Army Recognition: применяемая ВС РФ на Украине пушка «Рапира» доказала высокую эффективность

Российские 100-мм пушки МТ-12 «Рапира» остаются мощной и универсальной системой вооружения, несмотря на свой возраст, и доказали это в зоне спецоперации на Украине. Об этом говорится в публикации издания Army Recognition.
Автор статьи подчеркивает, что пушка является ценным активом российской армии благодаря уникальному сочетанию боевых возможностей и технических характеристик. Они позволяют «Рапире» точно и эффективно уничтожать самые разные цели и обеспечивают важную поддержку сухопутным войскам.
МТ-12 может вести огонь и прямой наводкой и со скрытых позиций, а ее скорострельность стрельбы составляет до шести выстрелов в минуту, а дальность ее действия более семи километров, что сводит к минимуму риск ответного удара. Отмечается, что при применении этих пушек вместе с разведывательными дронами, артиллерийские подразделения могут повысить эффективность своей работы.