Army Recognition: применяемая ВС РФ на Украине пушка «Рапира» доказала высокую эффективность

МТ-12 может вести огонь и прямой наводкой и со скрытых позиций, а ее скорострельность стрельбы составляет до шести выстрелов в минуту, а дальность ее действия более семи километров, что сводит к минимуму риск ответного удара. Отмечается, что при применении этих пушек вместе с разведывательными дронами, артиллерийские подразделения могут повысить эффективность своей работы.