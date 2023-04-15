Китай выразил надежду на поддержку Германии в тайваньском вопросе

Китайская сторона надеется, что Германия поддержит ее в тайваньском вопросе. Соответствующее заявление сделал глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И.
Дипломат подчеркнул, что возвращение Тайваня в состав Китая является одним из главных факторов мирового порядка после Второй мировой войны. Он также напомнил, что Пекин поддержал Берлин в вопросе воссоединения Германии в 1990 году.
«Мы надеемся и верим, что Германия также поддержит великое дело Китая по мирному воссоединению», — отметил Ван И во время переговоров с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок.
Эскалация произошла в Тайваньском проливе после визита бывшего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэй. Недавно американское турне совершила глава администрации острова Цай Инвэнь, что также отразилось на отношениях Пекина и Вашингтона.