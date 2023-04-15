МО РФ: россияне могут больше не приходить в военкоматы для постановки на воинский учет

Гражданам России больше не нужно приходить в военные комиссариаты для постановки на воинский учет, теперь все необходимые документы можно направлять в электронном виде. Об этом рассказал начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ полковник Андрей Бирюков.
По словам Бирюкова, введение электронного реестра воинского учета избавляет граждан от обязательного посещения военкоматов. Теперь россияне будут получать информацию через личные кабинеты на портале государственных услуг.