МО РФ: россияне могут больше не приходить в военкоматы для постановки на воинский учет

Гражданам России больше не нужно приходить в военные комиссариаты для постановки на воинский учет, теперь все необходимые документы можно направлять в электронном виде. Об этом рассказал начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ полковник Андрей Бирюков.