Промышленный эксперт Хазанов объяснил, почему США не дают Европе гарантий по поставкам газа

Американские власти увеличили экспорт газа в Европу. Однако США не дают европейским странам гарантий по газовым поставкам, передает РИА Новости .
Экспорт топлива из США в Европу вырос почти в 2,5 раза. Однако американцы не заключают с европейскими коллегами долгосрочных контрактов. По мнению промышленного эксперта Леонида Хазанова, это связано с тем, что США не хотят роста цен на газ, который возможен в случае еще большего увеличения поставок.
При этом американских запасов газа хватило бы и для внутреннего, и для внешнего рынка, а для Европы прекращение экспорта из США станет серьезным ударом. В Германии уже запустили три СПГ-терминала. Однако это очень дорого, и не все европейские страны могут себе это позволить.