Промышленный эксперт Хазанов объяснил, почему США не дают Европе гарантий по поставкам газа

При этом американских запасов газа хватило бы и для внутреннего, и для внешнего рынка, а для Европы прекращение экспорта из США станет серьезным ударом. В Германии уже запустили три СПГ-терминала. Однако это очень дорого, и не все европейские страны могут себе это позволить.