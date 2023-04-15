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Промышленный эксперт Хазанов объяснил, почему США не дают Европе гарантий по поставкам газа

Экономика
Промышленный эксперт Хазанов объяснил, почему США не дают Европе гарантий по поставкам газа

Американские власти увеличили экспорт газа в Европу. Однако США не дают европейским странам гарантий по газовым поставкам, передает РИА Новости .

Экспорт топлива из США в Европу вырос почти в 2,5 раза. Однако американцы не заключают с европейскими коллегами долгосрочных контрактов. По мнению промышленного эксперта Леонида Хазанова, это связано с тем, что США не хотят роста цен на газ, который возможен в случае еще большего увеличения поставок.

При этом американских запасов газа хватило бы и для внутреннего, и для внешнего рынка, а для Европы прекращение экспорта из США станет серьезным ударом. В Германии уже запустили три СПГ-терминала. Однако это очень дорого, и не все европейские страны могут себе это позволить.

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