Соединенные Штаты распоряжаются дальнейшей судьбой Польши в Европейском союзе, не обращая внимания на желание Варшавы возродить былое величие Речи Посполитой. Об этом пишет автор Марек Галась для издания Niezależny Dziennik Polityczny.
По мнению публициста, Варшава приняла на себя сложную роль посредника между Вашингтоном и Киевом в сегодняшнем конфликте. В результате она превратилась в представителя американских интересов на европейском континенте.
Польша полностью подчинилась воле Запада, позабыв о собственных нуждах. Теперь она лишь беспрекословно выполняет все приказы США, считает журналист.
Несмотря на это, польские власти лелеют надежду на возможность восстановить старые территории «от моря до моря». Поскольку Белый дом продолжает открыть решать будущее европейской страны на протяжении восьми лет, ее будущее весьма неутешительно, резюмировал публицист.
«Для Польши трудные времена еще впереди», — сделал неутешительный прогноз обозреватель.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал слова польского премьера о возможном противостоянии РФ и НАТО. По его словам, в этом случае Варшава исчезнет с лица Земли.