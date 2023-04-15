Гагаузский политик Петров: Молдавия подсела на кредитную иглу Запада

По словам Петрова, Молдавия тотальной зависимостью от Запада обрекает будущее поколение на вынужденные выплаты займов от ЕС, а также существование под гнетом объединения, поскольку государство постепенно теряет суверенитет в обмен на миллиардную «поддержку». При этом Гагаузия, зависящая от решений Кишинева, будет вынуждена разделить судьбу республики, считает политик.