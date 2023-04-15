Гагаузский политик Петров: Молдавия подсела на кредитную иглу Запада

Страны коллективного Запада посадили Молдавию на кредитно-грантовую иглу, постепенно лишая ее суверенитета. К такому выводу пришел кандидат в главы Гагаузской автономии, лидер движения «Народный союз Гагаузии» Виктор Петров.
Евросоюз в начале апреля выделил Молдавии 10 миллионов евро, в начале мая страна получит еще 40. Кроме того, по словам главы совета объединения Шарля Мишеля, Кишиневу предоставили примерно миллиард евро для укрепления устойчивости страны. Стоит отметить, что средства выделяются в качестве кредитов в ответ на выполнение республикой условий Брюсселя.
По словам Петрова, Молдавия тотальной зависимостью от Запада обрекает будущее поколение на вынужденные выплаты займов от ЕС, а также существование под гнетом объединения, поскольку государство постепенно теряет суверенитет в обмен на миллиардную «поддержку». При этом Гагаузия, зависящая от решений Кишинева, будет вынуждена разделить судьбу республики, считает политик.
«Центральные власти посадили Молдову на кредитно-грантовую иглу», — поделился с РИА Новости Петров.
Ранее вице-спикер парламента Молдавии Михай Попшой заявил, что переговоры о присоединении страны к ЕС могут не начаться в текущем году.