Трамп не исключил, что США и доллар ждет тяжелейшее поражение

Доллар уничтожается, экономика США разрушается, инфляция неконтролируема, а саму страну окружают недружественные государства, передает РИА Новости слова бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом он заявил в ходе форума Национальной стрелковой ассоциации в Индиане.
Политик не исключил, что США ожидает самое тяжелое за последние два столетия поражение. Причем еще несколько лет назад подобное казалось невозможным, а теперь «происходит у вас на глазах», отметил Трамп.
Россия сотрудничает с Китаем, Саудовская Аравия начинает взаимодействовать с Ираном. Ряд государств реализуют «разрушительные коалиции», заявил Трамп. В завершении речи он пообещал не допустить проблем в руководстве страны в случае победы на выборах в 2024 году.