Минспорт Украины считает запрет на участие в соревнованиях с россиянами плохим решением

Заместитель министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный оценил вердикт организации относительно запрета для украинцев соревноваться с представителями России и Белоруссии. Он считает плохим данное решение.
Бедный отметил, что решение организации нельзя назвать положительным. Однако в сложившейся ситуации поступить иначе якобы нельзя.
«Мы понимаем, что это плохое решение, но в данном случае хороших решений не бывает. Мы, были вынуждены выбирать между несколькими плохими решениями», — цитирует его издание Reuters.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) дал рекомендации по допуску российских спортсменов на международные соревнования. Организация призвала допускать атлетов под нейтральным статусом. Кроме этого, в условиях уточнялось, что спортсмен не должен поддерживать СВО.