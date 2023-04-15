Минспорт Украины считает запрет на участие в соревнованиях с россиянами плохим решением

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) дал рекомендации по допуску российских спортсменов на международные соревнования. Организация призвала допускать атлетов под нейтральным статусом. Кроме этого, в условиях уточнялось, что спортсмен не должен поддерживать СВО.