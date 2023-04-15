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Минспорт Украины считает запрет на участие в соревнованиях с россиянами плохим решением

Спорт
Минспорт Украины считает запрет на участие в соревнованиях с россиянами плохим решением

Заместитель министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный оценил вердикт организации относительно запрета для украинцев соревноваться с представителями России и Белоруссии. Он считает плохим данное решение.

Бедный отметил, что решение организации нельзя назвать положительным. Однако в сложившейся ситуации поступить иначе якобы нельзя.

«Мы понимаем, что это плохое решение, но в данном случае хороших решений не бывает. Мы, были вынуждены выбирать между несколькими плохими решениями», — цитирует его издание Reuters.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) дал рекомендации по допуску российских спортсменов на международные соревнования. Организация призвала допускать атлетов под нейтральным статусом. Кроме этого, в условиях уточнялось, что спортсмен не должен поддерживать СВО.

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