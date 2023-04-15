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РИА Новости: США перестают доверять даже ближайшие союзники

Политика
РИА Новости: США перестают доверять даже ближайшие союзники

Американское руководство постепенно утрачивает доверие со стороны своих ближайших союзников. Такую неприятную для США правду раскрыл журналист Петр Акопов.

Обозреватель в статье для РИА Новости напомнил, что совсем недавно в Сеть были слиты конфиденциальные документы, принадлежавшие Пентагону. Из этих материалов стало известно, что Вашингтон осуществлял шпионскую деятельность в отношении ближайших партнеров на международной арене.

Однако открывшаяся правда показала, как союзники США действительно относятся к Украине и Белому дому. Так, например, стало известно о планах Египта предоставить Москве военную помощь, а также о беспокойстве Южной Кореи по поводу отправки оружия киевскому режиму.

«Сам факт того, что даже южнокорейцы стараются дистанцироваться от американской войны с Россией, говорит о многом», — пишет Акопов.

Ранее журналисты CNN сообщили, что американское руководство шпионило за президентом Украины Владимиром Зеленским. Такие данные были получены из слитых в Сеть документов Пентагона.

#США #египет #южная корея #Украина