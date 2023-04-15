РИА Новости: США перестают доверять даже ближайшие союзники

Обозреватель в статье для РИА Новости напомнил, что совсем недавно в Сеть были слиты конфиденциальные документы, принадлежавшие Пентагону. Из этих материалов стало известно, что Вашингтон осуществлял шпионскую деятельность в отношении ближайших партнеров на международной арене.