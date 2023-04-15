Взрыв рядом с премьером Японии устроил 24-летний мужчина из города Каваниси

Полиция выяснила, что взрыв, произошедший рядом с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в субботу, был осуществлен 24-летним мужчиной из Каваниси. Согласно сообщению агентства Kyodo, информации об имени нападавшего и мотивах его действий пока нет.
В день происшествия нападавший бросил нечто, похожее на дымовую шашку или ракету, перед тем, как оно взорвалось, когда Кисида выступал в городе Вакаяма. Никто из присутствующих на месте инцидента не пострадал. Нападавший был задержан до взрыва.
Кисида был эвакуирован в полицейское управление Вакаямы, а затем возобновил свои публичные выступления.