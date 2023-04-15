Российская авиация поразила арсенал и скопление техники ВСУ в зоне проведения спецоперации

Армейская авиация ВС РФ нанесла удары по району сосредоточения живой силы и техники украинских националистов, а также арсеналу ВСУ в зоне проведения спецоперации, сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.
В комментарии ТАСС он уточнил, что налет осуществлялся бомбардировочной, штурмовой и армейской авиацией.
«Нанесены удары по складу боеприпасов, позиции артиллерийских подразделений и районам сосредоточения техники и личного состава ВСУ», — рассказал Савчук.
Кроме того, по словам собеседника журналистов, в районе населенного пункта Торское было вскрыто перемещение 23-й стрелковой бригады ВСУ. Цели были уничтожены огнем артиллерии.